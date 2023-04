Kreis informiert über Gemeinschaftsunterkunft 

Biedenkopf. Der Kreis und die Stadt Biedenkopf laden zu einer Info-Veranstaltung zur geplanten Unterbringung von Geflüchteten in der Dexbacher Straße (Staffelberg) in Biedenkopf ein.Die Veranstaltung findet am Freitag, 5. Mai, von 18 bis 19 Uhr in der Dr.-Thomas-Schäfer-Halle (Sporthalle an der Grundschule in Biedenkopf), Hainstraße 85, statt. Eingeladen sind Bürger, Anwohner sowie Ehrenamtler in der Flüchtlingshilfe. Der Kreis wird über die geplante Nutzung des Gebäudes A – das für etwa 59 Personen ausgelegt ist – in der Dexbacher Straße 33 informieren. Interessierte können ihre Fragen rund um den Betrieb der Unterkunft direkt an den Ersten Kreisbeigeordneten Marian Zachow (CDU) und an die Verwaltung richten.