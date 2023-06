Kreissaalführung in Frankenberg

Frankenberg. Die monatlichen Kreißsaalführungen an der Kreisklinik in Frankenberg haben wieder begonnen. Dabei können sich werdende Eltern einen Eindruck von der geburtshilflichen Abteilung verschaffen und über die Abläufe rund um die Geburt informieren. Nächster Termin ist am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Wartebereich MVZ, der über den Haupteingang erreichbar ist. Die folgenden Termine finden immer am zweiten Mittwoch des Monats statt, jeweils um 19 Uhr.