Kulturring lädt zu Theaterfahrten

Am Freitag, 25. August, steht dann das „Sommer-Varieté“ in der Waggonhalle auf dem Programm. Die Künstler für das Spektakel sind auf den Bühnen der Welt zu Hause und unterhalten mit farbenfroher Fantasie, Zwerchfell erschütternder Komik, erotischem Temperament, verblüffenden Illusionen und emotionaler Poesie. Der Preis hierfür beträgt 30 Euro (Eintritt und Fahrpreis). Beginn der Veranstaltung und Abfahrtszeiten gibt der Verein noch bekannt. Erforderlich für die Teilnahme an den Veranstaltungen ist jeweils eine verbindliche Anmeldung durch Überweisung des Eintrittspreises auf eines der Vereinskonten. Kontakt: Kultur- und Veranstaltungsring Biedenkopf, Thomas Bauer, Telefon 06461-5141.