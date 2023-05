Kursteilnehmer gehen in die Biedenkopfer Kräuterwerkstatt

Biedenkopf. Die Kräuterwerkstatt ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die seit Jahren mehrmals jährlich in Kooperation mit der Volkshochschule und dem Schulbiologiezentrum (Schubiz) des Landkreises Marburg-Biedenkopf in der Lahntalschule Biedenkopf veranstaltet wird. Während der gemeinsamen Besichtigung und des Sammelns von Wild- und Küchenkräutern im Schulgarten des Schubiz konnten die elfköpfige Gruppe von Kindern und Erwachsenen mit allen Sinnen das Thema „Kräuter“ erleben. An verschiedenen Stationen, die von der pädagogischen Mitarbeiterin Nicole Kapaun betreut wurden, stellten die Teilnehmer anschließend Kräutersalz, -quark, -butter und Limonade her. Natürlich durfte das anschließende gemeinsame Probieren der eigenen Produkte nicht fehlen.