Lachen könnte im Halse stecken bleiben

Beruhend auf den originalen Textzeugnissen der bis heute erhaltenen Prozessakte gegen den 15-jährigen Schneiderlehrling Henrich Sang oder Sangen aus Biedenkopf, der sich im Mai 1631 selbst und ohne Not des Beischlafs und des Paktes mit dem Teufel bezichtigte, wolle das Theaterstück aufzeigen, dass die Hexenverfolgung weit mehr war als nur der Versuch zölibatär lebender katholischer Geistlicher gewesen sei, ihren Hass auf besonders in Heilkunde gebildete Frauen auszuleben, wie es noch immer so oft so einfach wie falsch in Internet und Fernsehen zu finden sei, erklärt Autor Christoph Kaiser.