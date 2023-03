Lahntalschüler laden zu Frühlingskonzerten

Biedenkopf. Zu zwei großen Frühlingskonzerten lädt die Lahntalschule Biedenkopf in der kommenden Woche in die katholische Kirche ein. Am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. März, sorgen die Schüler in verschiedenen Ensembles für die musikalische Unterhaltung ihrer Gäste. Der Dienstag ist dabei den Instrumentalisten vorbehalten. Von den Bläsern und Streichern der Orchesterklassen 5 und 6 über das Jugendorchester und die Q2-Band bis hin zur Big Band und dem großen Schulorchester stehen an diesem Tag über 100 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne und präsentieren dabei so unterschiedliche Musik wie die „Open String Samba“, Strauss „Radetzky Marsch“, das „Paranoid“ der Hardrocker von „Black Sabbath“ oder auch Filmmusiken aus „Herr der Ringe“ und „Game of Thrones“. Am Dienstag gesellen sich dann auch einige Vokalensembles zu den Instrumentalisten. Neben der Chorklassen 5 und 6 wird auch der Schulchor auftreten. Sie bringen unter anderem „Musik ist eine Brücke“ sowie das „Memories“ aus dem Musicals „Cats“ zu Gehör. Beide Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr. Einlass für das Publikum ist um 18.45 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit an der Lahntalschule wird aber gebeten.