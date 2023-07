Lahntalschule in Biedenkopf verabschiedet Abiturienten

Biedenkopf. Einer der wesentlichen Aspekte, der die 95 Schüler, die dieses Jahr an der Lahntalschule in Biedenkopf ihr Abitur erworben haben, verbindet, ist aus Sicht der Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz, dass sie einen Großteil ihrer Schulzeit in Zeiten massiver Veränderungen erlebt hätten.