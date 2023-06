Lampionfest am Kottenbachteich

Biedenkopf. Die Biedenkopfer Männergesellschaft Kottenbach-Marktplatz lädt wieder zum traditionellen Lampionfest an den Kottenbachteich ein. Am Samstag, 8. Juli, beginnt das alljährliche Highlight der Gesellschaft ab 18 Uhr. Die Besucher werden mit Livemusik der Partyband SoundControl unterhalten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Frauen der Gesellschaft bieten wieder Cocktails an. Bei Einbruch der Dunkelheit wird der Teich und das Gelände in buntem Licht erstrahlen. Der Eintritt ist frei.