Leni live erleben

Biedenkopf-Breidenstein. Lena Steinhanses ist das, was man eine Singer-Songwriterin nennt: Sie singt nicht nur Lieder, sondern schreibt diese auch selbst. Wie viel Freude ihr das bereitet, davon kann sich nun erstmals ein größeres Publikum überzeugen. Denn Leni, so ihr Künstlername, gibt am Donnerstag, 10. August, ihr erstes Live-Konzert auf dem Sportplatz in Breidenstein. Ab 19.15 Uhr will sie dort ihre Fans und solche, die es noch werden wollen, von ihrer Leidenschaft für den Deutsch-Pop überzeugen. Der Eintritt zu dem Konzert ist kostenfrei.