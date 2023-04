Lesungen im Schenkbarschen Haus

Biedenkopf. Im Rahmen seines Festprogramms zum 12,5-jährigen Bestehen lädt das Schenkbarsche Haus Museum Biedenkopf (Bei der Kirche 8-9) für Sonntag, 23. April, zu einer Lesung ein: Um 19 Uhr liest Christoph Kaiser aus seinem Buch „Ein Zug durch Stadt und Wald”, das Geschichten und Geschichte sowie Gegenwart und Zukunft des Grenzganges in Biedenkopf behandelt. Eine zweite Lesung findet dann am Sonntag, 21. Mai, um 19 Uhr statt. Elvis Benner präsentiert sein Buch „Das Haus über dem Kirchhof” mit an die historische Wahrheit angelehnten Geschichten aus dem Schenkbarschen Haus. Da der Platz im Schenkbarschen Haus begrenzt ist, ist für die Lesungen jeweils eine Voranmeldung notwendig. Diese ist telefonisch unter 06461/89180 möglich oder per E-Mail an mail@kaiser-kalligraphie.de. Der Eintritt ist frei. Gäste haben vor Ort die Möglichkeit, Bücher aus dem Schenkbarschen Haus zu kaufen.