„Letzte-Hilfe-Kurs“ in Wallau

Biedenkopf-Wallau. Einen „Letzte-Hilfe-Kurs“ bietet die Kirchengemeinde Wallau-Weifenbach an. Dabei geht es um die Vermittlung von Wissen, was am Lebensende wichtig ist, also um das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen. Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ ist für Laien konzipiert und findet in kompakter Form am Freitag, 28. April, von 16 bis 20 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Wallau (Mühlstraße 10) statt.