Letztes Sonntags-Café vor der Sommerpause

Allendorf-Osterfeld. In Gemeinschaft Kaffee und Kuchen zu genießen, können alle Interessierten beim letzten Sonntags-Café im Lebenshaus vor der Sommerpause. Das Lebenshaus in Osterfeld lädt dazu für Sonntag, 2. Juli, von 14.30 bis 17 Uhr ein. Im August und September finden keine Sonntags-Cafés statt. Der nächste Termin ist dann am 1. Oktober. Unabhängig davon kann die Ausstellung mit Werken der Künstlerin Anne Lacheta weiter täglich von 9 bis 19 Uhr in der Lebenshauskapelle besucht werden. Gruppen und Kreise können Termine vereinbaren (lebenshaus@osterfeld-online.de), bei denen die Werke vorgestellt werden.