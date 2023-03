Ludiwg Thome bleibt Chef des Schützenvereins Wallau

In seiner Rede erinnerte der Vorsitzende an die herausragenden Termine im vergangenen Jahr. Dazu zählten unter anderem die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften Großkaliber, das Saisonanschießen sowie die Besuche der Schützenfeste in Gönnern, Biedenkopf und Bad Laasphe. Der Höhepunkt des Jahres war das Wallauer Schützenfest mit dem Kaiser-, Königs- und Jugendkönigsschießen. Weitere Veranstaltungen waren das traditionelle Würstchenbraten, das Abschlussschießen, der Besuch des Bezirksschützenballs in Biedenkopf und der beliebte Knoblauchtag im Schützenhaus Wallau.