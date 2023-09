„Macht Euch die Erde untertan ...“

Unter dem Titel „Über|Lebens|Wert – Schöpfungsverantwortung und ökologische Gerechtigkeit“ findet am Mittwoch, 4. Oktober, ab 19.30 Uhr ein Gesprächsabend im Lebenshaus in Allendorf-Osterfeld statt. Ist die Welt noch zu retten? Sind wir die „letzte Generation“? Wie weit geht unsere Verantwortung für die Schöpfung? Rund um diese Fragen dreht sich an diesem Abend die Diskussion. Für einen „Mädelsabend“ am Donnerstag, 5. Oktober, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Wallau muss man sich über die Homepage anmelden. Bei Longdrinks, Essen, Musik und einer Modenschau soll es in einer lockeren Atmosphäre auch um das Thema Nachhaltigkeit gehen. Eine Wanderung und ein Workshop mit der Natur- und Wildpflanzenpädagogin Inga Paetsch zum Thema „Wildfrüchte und mehr!“ stehen dann am Samstag, 7. Oktober, auf dem Programm. Los geht’s um 14 Uhr, den Treffpunkt bekommen die Teilnehmer nach der Anmeldung (auf www.Dekanat-BiG.de/Schöpfung) mitgeteilt. Der anschließende Workshop findet im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Wallau statt.