Mann schlägt und beleidigt Jogger am Perfstausee in Breidenstein

Biedenkopf-Breidenstein. Ein 18-jähriger Jogger, der gemeinsam mit seiner Freundin am Perfstausee in Breidenstein unterwegs war, ist am Mittwoch, 27. September, gegen 16.30 Uhr von einem unbekannten Radfahrer beleidigt und geschlagen worden. Das teilt die Polizei mit, die nun Zeugen des Vorfalls sucht.