Marionetten spielen Falstaffs Liebesabenteuer 

Die Fäden der mehr als zehn Figuren sind bei Evelyn Bamberger, Jule Bernshausen, Susanne Brunner, Alexander Fahima, Samuel Kempkes, Andreas Schubert und Mareile Zürcher in geübten Händen. Die Puppenspieler bilden seit Jahrzehnten ein festes Ensemble und reisen eigens für die Aufführungen von ihren Wohnorten an. Text und Musik der Oper müssen sie Takt für Takt im Kopf haben, um das Timing von Liebes- oder Verkleidungs-Szenen genau zu treffen. Dass das Marionettenspiel neben Konzentration auch vollen Körpereinsatz erfordert, demonstrieren die Spieler am Ende jeder Vorstellung bei geöffnetem Bühnenvorhang. In den über 20 Jahren seines Bestehens hat sich das Marionettentheater Schartenhof bei Kennern als eines der führenden Ensembles seiner Art in Europa etabliert. Zusätzlich zu den Aufführungen im Schartenhof gastierte das mit dem Rotary-Preis ausgezeichnete Theater unter anderem im Sendehaus des Hessischen Rundfunks in Frankfurt, bei der Deutschen Schubertgesellschaft in Moers, bei den Bad Hersfelder Festspielen, in der Stadthalle Mödling bei Wien, beim Festival „Boswiler Sommer“ in der Schweiz sowie bei der Ferrero-Kulturstiftung in Alba und beim Asiago-Festival in Italien.