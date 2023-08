Marktplatz Biedenkopf „ist genau der richtige Ort“ für Jubiläum

Biedenkopf. Bereits zwei Jahre bevor 1950 der Bundesverband des VdK gegründet wurde, ist in Biedenkopf der Ortsverein des Sozialverbandes entstanden. Treibende Kraft war damals Fritz Weigel, der damit die Nöte der Kriegswitwen und -waisen lindern wollte. In den 75 Jahren seitdem hat sich der VdK zu einem modernen Sozialverband entwickelt, der nun auf dem Marktplatz seinen Geburtstag gefeiert hat. „Und das ist genau der richtige Ort für dieses Jubiläum“, stellte Bürgermeister Jochen Achenbach (CDU) fest. Denn hier, mitten in der Stadt, werde der VdK und damit auch seine Arbeit von möglichst vielen Menschen wahrgenommen – und das sei gut so.