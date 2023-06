Mit „Gude Musik“ den längsten Tag des Jahres gefeiert

Nach dem Auftakt mit den Weifenbachern folgen bis zum Finale am 23. August sieben weitere Konzertabende – darunter unter anderem mit Hessens Kultband „Rodgau Monotones“. Am kommenden Mittwoch sind aber erst mal die Lokalmatadore von „nass+dreckig“ an der Reihe, die im Frauental mittlerweile fast schon zum Inventar gehören und mit ihren Rock-Hits wieder für jede Menge Stimmung sorgen werden.