Eckelshäuser Dorfmeisterschaften waren ein voller Erfolg

Biedenkopf-Eckelshausen. Unter dem Namen „1. Enten-Cup“ in Anlehnung an das traditionelle Entenrennen, spielten acht Mannschaften auf dem Soccer-Court des SV Eckelshausen den Dorfmeister von Eckelshausen aus. Dabei stand die sportliche Komponente eindeutig im Hintergrund , trat doch die Freiwillige Feuerwehr als „FC BlauLicht“ in voller Montur samt Stiefeln an, das Team von „LieberamPool“ in rosa Tüll. Viele Mannschaften spielten in extra für das Turnier erstellten Outfits. Einige der Spielerinnen und Spieler traten gar zum ersten Mal gegen das runde Leder.