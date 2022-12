Mitarbeiter sind zufrieden nicht nur mit ihren Chefs

BIEDENKOPF. Die Abteilungen Kardiologie sowie die Notfall- und Intensivmedizin des DRK-Krankenhauses sind erneut mit dem Treatfair-Logo für außergewöhnliche Mitarbeiterzufriedenheit ausgezeichnet worden, berichtet das DRK Biedenkopf in einer Pressemitteilung. Bereits im Frühjahr 2022 waren sie unter den Top 10 der attraktivsten Krankenhausabteilungen in diesen Fachbereichen in Deutschland und belegten den 2. Platz mit einer Note von 9,3 (sehr zufrieden).