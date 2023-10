Mittagessen soll die Gemeinschaft stärken

In Niedereisenhausen werde es jedenfalls sehr gut angenommen. Dort wird das Mittagessen einmal im Monat von bis zu 80 Personen besucht. Skeptisch, ob ein gemeinsames Mittagessen auch in Breidenstein funktionieren würde, zeigte sich hingegen Florian Müller. „Das ist sicherlich eine tolle Idee, aber es braucht natürlich auch jemanden, der das organisiert und macht. Und das ist ja schon mit einer gewissen Arbeit verbunden“, gab er zu bedenken. Die Gerichte müssten gekocht werden, die Leute bedient und später auch wieder aufgeräumt werden. In Niedereisenhausen steht dafür mittlerweile ein zwölfköpfiges Team zur Verfügung, das diese Aufgabe einmal im Monat übernimmt.