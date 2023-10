Moritz Hallmanns dominiert Enduro-One-Rennen in Eifa

Am Finalrennen an der Sackpfeife nahmen insgesamt 540 Starter aus ganz Europa teil, die sich auf 13 Rennklassen aufteilten. Wie überlegen Hallmann bei den Abfahrtsrennen in diesem Jahr war, offenbart ein Blick auf das Gesamtklassement der Meisterschaft: Von den fünf Veranstaltungen nahm er nur vier Rennen teil, belegte dabei aber jeweils den ersten Platz, sodass er am Ende 120 Punkte auf seinem Konto vereinte.