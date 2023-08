Motorradfahrer bei Biedenkopf gestürzt: B253 voll gesperrt

Laut Polizeiauskunft war aller Wahrscheinlichkeit nach kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Motorradfahrer war nach ersten Erkenntnissen um kurz vor 11 Uhr von Biedenkopf kommend in Richtung Eifa unterwegs, als er in einer Linkskurve kurz vor der Einmündung der L3091 nach Dexbach stürzte.