Musical-Sängerin begleitet Jazz-Ensemble

Biedenkopf. Entspannen und genießen in mittelalterlichem Ambiente – das können die Besucher eines Konzerts des kleinen Ensembles des Hinterland Jazz Orchestras am Samstag, 15. Juli, von 19 bis 21 Uhr im Schlosshof in Biedenkopf. Orchesterleiter Charly Mutschler verspricht den Besuchern eine Mischung aus dezenten Jazzballaden, Swing-Standards und groovigen Latin-Rhythmen, aber auch bekannte Melodien aus der Popmusik. Begleitet werden die Musiker dabei von einem neuen Gesangstalent aus dem Hinterland: Clara Müller aus Holzhausen, die in Hamburg eine Musical- und Gesangsausbildung gemacht hat, wird sechs Songs mit dem Ensemble performen, das damit erstmals überhaupt mit Gesang auftritt. Neben dem Hörgenuss ist an diesem Tag aber auch für den kleinen Hunger gesorgt. Die HSG Hinterland, die an diesem Wochenende für die Bewirtung im Bierarten am Schloss zuständig ist, hat bereits angekündigt, auch die Gäste im Schlosshof mitversorgen zu wollen. So dürfen diese sich auf „Wurst und Wecken“ mit musikalischer Untermalung freuen.