Musikalisches Wochenende in Biedenkopf 

Biedenkopf. Zünftige Blasmusik und Classicrock aus den 70ern gibt es bei einem musikalischen Wochenende, am 21. und 22. Juli, in Biedenkopf zu genießen. Auf dem Marktplatz präsentieren die Weifenbacher Musikanten am Freitag, 21. Juli, bekannte Märsche, Polkas und Volksmusik. Kirmes-Klassiker wie die „Vogelwiese“ fehlen ebenso wenig wie Stücke von Slavko Avsenik und Ernst Mosch. Mitschunkeln, klatschen und singen ist ausdrücklich erwünscht. Der stimmungsvolle Abend beginnt um 19 Uhr und endet circa um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Gruppe „Bigfoot“ aus dem Dill- und Westerwaldkreis spielt dann am Samstag, 22. Juli, auf dem Marktplatz. Mit Songs von Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Jethro Tull sowie Bob Seeger bieten die erfahrenen Musiker eine abwechslungsreiche Reise durch die goldene Ära der Rockmusik. Bühnendeko und Kleidung sind passend zum Sound. Bigfoot versprechen gekonnte Gitarrensolos, erstklassigen Gesang, Bass- und Schlagzeugeinlagen sowie eine energiegeladene Performance. Das Konzert startet um 20 Uhr und endet etwa um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.