Nachbarschaftsräume im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach bleiben

In der Diskussion überwogen die Stimmen, die sich dem Vorschlag des DSV anschlossen: Pfarrer Holger Balzer (Battenberg) bezeichnete das Neu-Zusammenstellen der Nachbarschaftsräume als nicht vermittelbar gegenüber denjenigen, die schon viel Arbeit in die Zusammenarbeit zwischen den benachbarten Gemeinden investiert hätten: „Wir sollten ,step by step’ auf die Situation reagieren“, schlug er vor. Pfarrer Matthias Ullrich argumentierte, dass sich die seit 2017 zusammengefundenen Nachbarschaftsräume weitgehend an gewachsenen Strukturen, gefühlten Nachbarschaften und schon zuvor vorhandener Zusammenarbeit orientieren. Zudem sei nicht auszuschließen, dass die Landessynode sich noch einmal mit dem Thema befasse: „Und dann kann es zu neuen Entscheidungen kommen“, sagte er.