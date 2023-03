Nachruf: Karl Heinz Schneider ist mit 90 Jahren gestorben

Karl Heinz Schneider auf dem Turm des Biedenkopfer Schlosses, mit Blick auf seine Heimatstadt Biedenkopf. Er ist am 21. März dieses Jahres im Alter von 90 Jahren gestorben. (© Hartmut Bünger)

Den größten Teil seines Lebens hat Karl Heinz Schneider in seiner Heimatstadt Biedenkopf gelebt, in der Straße, in der er geboren wurde. Sein Engagement war vielfältig.