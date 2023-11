Neue Eisenbahnkalender und Dampfzugfahrt

Für den Samstag, 2. Dezember, plant der Verein eine Busfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Quedlinburg. Vor der Ankunft in der Adventsstadt steht eine Bahnfahrt von Alexisbad nach Quedlinburg auf dem Programm. Der Zug wird von einer Dampflok der Harzer Schmalspurbahnen gezogen. In Quedlinburg stehen den Teilnehmern circa 4,5 Stunden zur freien Verfügung. Circa 1300 Fachwerkhäuser und Jugendstil-Villen sowie der Burgberg mit der Stiftskirche St. Servatius bilden den Kern des UNESCO-Welterbes Quedlinburg. Unter dem Namen „Adventsstadt Quedlinburg“ hat sich die Stadt nördlich des Harzes einen Namen gemacht. Besonders der Weihnachtsmarkt in den Höfen hat dazu beigetragen, dass Jahr für Jahr tausende von Touristen in der Adventszeit in die Stadt pilgern. In den sonst für Besucher verschlossenen Innenhöfen der historischen Häuser kann man in dieser Zeit weihnachtlich schlemmen oder einkaufen. Ein Highlight ist auch der „Lebendige Adventskalender“ am Finkenhäuschen. Der Bus startet in Herborn gegen 5.15 Uhr und hält unter anderem auch in Dillenburg (5.25 Uhr) und in Biedenkopf (6.15 Uhr). Er wird Herborn wieder gegen 24 Uhr erreichen. Die Fahrt kostet 64 Euro pro Person, 54 Euro für Kinder (bis 14 Jahre) und Familien zahlen 216 Euro (2 Erwachsene und 2 Kinder). Weitere Informationen: https://www.hev-herborn.de/