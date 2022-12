Lassen sich die Silos in Biedenkopf aufhübschen?

Dort, wo man von der B62 an der Abfahrt Biedenkopf-Mitte in die Stadt hineinfährt, hatte man früher eine schöne Sicht aufs Schloss. Heute bleibt der Blick an den neuen großen Streusalz-Silos hängen, hinter denen das Schloss aus manchen Blickwinkeln sogar komplett verschwindet. (© Susan Abbe)