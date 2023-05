Neue Termine für den „Stadtspaziergang anno 1895“

Frankenberg. Auch in diesem Jahr wird in Frankenberg wieder der „Stadtspaziergang anno 1895“ angeboten. Der szenische Spaziergang gibt Einblicke, wie die Menschen damals gedacht und gelebt haben – mit Augenzwinkern, einer Prise Humor und kleinen Überraschungen. Das im letzten Jahr neu geschaffene Zeitreise-Format lockt mit neuen Terminen. Los geht’s am Freitag, 19. Mai, um 14 Uhr. Dreizehnmal ist das Spektakel bis Oktober zu erleben. Die Führung dauert rund anderthalb Stunden und ist als etwa zwei Kilometer langer Rundkurs angelegt. Buchen kann man die Tour in der Ederbergland Touristik am Untermarkt 12, telefonisch unter 06451-717672 oder per E-Mail an info@ederbergland-touristik.de. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Weitere Termine 21. Mai, 4. Juni, 18. Juni, 6. Juli, 16. Juli, 30. Juli, 13. August, 22. August, 10. September, 24. September, 8. Oktober und 22. Oktober.