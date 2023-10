Neue Wege für die Innenstadt 

Biedenkopf. Seit 2021 wird Biedenkopf im Rahmen des Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“ zur zukunftsfähigen Entwicklung der Innenstadt gefördert. 2022 wurde im Rahmen eines Kommunikationsprozesses ein „Lokales Bündnis“ für die Innenstadt gestartet, aus dem heraus Ideen für ein Ladenbelebungsmanagement entstanden sind. Zur Umsetzung dieser Ideen arbeitet die Stadt mit der Agentur Kommune Zukunft, Konstanz, zusammen. In den kommenden Monaten sollen nun insbesondere für leerstehende Flächen vor allem in den Erdgeschossen konkrete Nutzungsideen entwickelt werden, die über klassische Nutzungen für Einzelhandel und Gastronomie hinausgehen, teilt die Stadt mit. Parallel dazu werde ein Vermarktungskonzept für die Innenstadt und Biedenkopf entstehen. In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt und verschiedenen Innenstadtakteuren soll die Innenstadt von Biedenkopf wieder deutlich lebendiger und attraktiver werden. Die Ideen reichen dabei von temporären Konzepten wie Pop-up-Stores oder saisonalen Angeboten über Event-, Kultur- und Tourismuskonzepte bis hin zu Nutzungen als Büro, Praxis oder Sozialort.