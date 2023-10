Frankenberg. Dr. Volker Aßman ist neuer Ärztlicher Direktor am Kreiskrankenhaus Frankenberg. Die Position des Ärztlichen Direktors wird reihum von einem der Chefärzte der acht Kliniken am Kreiskrankenhaus übernommen. Er löst damit Dr. Oliver Schuppan ab, der diese Position für mehr als zwei Jahre innehatte. Volker Aßmann ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus.