Neuer Name und neuer Vorsitzender für Kombacher Dorfverein

Wahlen: Bei der Vorstandswahl stand Norbert Fenner nach acht Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr zur Fortführung zur Verfügung. Einstimmig wurde Frank Platt als Nachfolger gewählt, unterstützt wird er von Torsten Weigel als Vize-Vorsitzender. Des Weiteren wurden in den geschäftsführenden Vorstand Marco Donges (Schriftführer), Tobias Damm (stellv. Schriftführer), Manfred Stauß (Kassierer), Klara Reichel (stellv. Kassiererin) gewählt. Neun weitere Mitglieder wurden in den erweiterten Vorstand berufen, darunter auch Norbert Fenner, welcher den neuen Vorstand auch weiterhin mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützen möchte.