Nick Zode pflegt in Wallau den Stil vergangener Zeiten

Biedenkopf-Wallau. Wenn man die paar Stufen vom Bürgersteig zu Nick Zodes Laden in der Alten Straße in Wallau hinaufsteigt, fühlt es sich an, als sei man in der Zeit zurückgereist. Das liegt nicht nur an der schieren Fülle an Antiquitäten aus den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, die der Puderbacher dort versammelt hat und verkauft. Ein Grund ist ebenso, wie er seine Kundschaft empfängt. Denn für den 36-Jährigen stand von Anfang an fest, dass er auch die passende „Berufsbekleidung“ tragen wollte. Und das ist in seinem Falle eben kein Kittel, Blaumann oder Nadelstreifenanzug, sondern jene Mode, die genauso viele Jahre auf dem Buckel hat, wie die kleinen Schätze, die er verkauft.