Biedenkopf-Breidenstein. Wer die richtige Pflege von Obstbäumen erlernen will, ist beim OGLV Breidenstein richtig. Der Verein bietet am Samstag, 11. März, einen Obstbaumschnittkurs an. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr beim Bürgerhaus in Breidenstein. Nach Möglichkeit sollen geeignete Werkzeuge mitgebracht werden. Weitere Informationen telefonisch unter 0177-2179153.