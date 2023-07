Biedenkopf. Unter dem Titel „Zwischenzeit“ findet am Freitag, 14. Juli, ein ökumenischer Jugendgottesdienst (JuGo) in und an der katholischen Kirche in Biedenkopf statt. Vorbereitet wird der JuGo von einem bunten Team aus freien evangelischen Gemeinden, katholischen Jugendlichen und der ejuBIG. Los geht’s um 17 Uhr mit einem Funpark, um 19 Uhr beginnt dann der Jugendgottesdienst.