OHGV wandert „Oberlinspher Weg“

Biedenkopf. Auf dem „Oberlinspher Weg“ in Bromskirchen wandert der OHGV Biedenkopf am Sonntag, 21. Mai. Die Teilnehmer treffen sich um 12 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf, um Fahrgemeinschaften nach Bromskirchen zu bilden. Start und Ziel der etwa viereinhalb stündigen Wanderung ist die Kreuzung Erbsgasse am Lichtenberg in Bromskirchen. Die Streckenlänge ist etwa 13 Kilometer lang. Der mittelschwere Rundweg beinhaltet ordentliche Steigungen und verlangt eine gute Kondition sowie gutes Schuhwerk. Im Anschluss ist eine Einkehr im Sauerländer Hof in Hallenberg geplant. Für die Tischreservierung ist eine Anmeldung bis Montag, 15. Mai, erforderlich. Die Wanderführung übernimmt Doris Warnecke, Telefon 0160-92516293. Gäste sind willkommen.