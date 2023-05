Orchester, Klarinetten und Fagotte spielen zusammen

Biedenkopf. Unter dem Titel „Orchester & Friends“ lädt die Lahntalschule Biedenkopf für kommenden Mittwoch, 31. Mai, zu einem besonderen Konzerterlebnis in die katholische Kirche ein. Ab 19 Uhr stehen dort die Orchestermusiker der LTS gemeinsam mit dem Kammerorchester Lahn, dem Ensemble Clarinetwise aus Wetzlar und einem Fagott-Quartett auf der Bühne und bieten dem Publikum eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Orchesterkompositionen. Strauß „Radetzky-Marsch“ steht ebenso auf dem Programm wie der „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms, Puccinis „Nessun dorma“ oder der „Cancan“ aus Jacques Offenbachs „Orpheus aus der Unterwelt“. Aber auch Stücke von Mozart, Haydn und Händel sowie einen Block mit typischer jüdischer Klezmer-Musik stimmen die Ensembles an. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Zur Unterstützung der musikalischen Arbeit an der Lahntalschule wird am Ausgang aber um eine kleine Spende gebeten.