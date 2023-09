Orgelkonzert in der Emmauskapelle Hatzfeld

Hatzfeld/Eder. Unter dem Titel „For these distracted times“ gibt Léon Berben am Sonntag, 1. Oktober, ein Konzert in der Emmauskapelle in Hatzfeld. Der Niederländer ist ausgewiesener Experte für historische Aufführungspraxis und Alte Musik. Im Mittelpunkt des Orgelkonzertes stehen mit der Fantasia in d-Moll und „A Voluntary“ Werke von William Byrd (1540-1623), an dessen 400. Sterbejahr in diesem Jahr erinnert wird. Es werden aber auch Werke von Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), John Bull (1562/63-1628), Ferdinando Richardson (c. 1558-1618) und Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621) zu Gehör gebracht. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 13 Euro.