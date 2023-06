Hatzfeld. Der Magistrat der Stadt Hatzfeld (Eder) lädt für Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr, zu einem besonderen Orgelkonzert in die Emmauskapelle ein: Professor Peter Waldner, er unterrichtet Cembalo, Orgel und Generalbaß am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck und am Mozarteum in Salzburg, ist ein Experte für historische informierte Aufführungspraxis. Unter dem Titel „Heiterkeit, Vitalität, Tanz und Lebensfreude – Europäische Orgelwerke der Renaissance und des Barock“ spielt er an der historischen Rindt-Orgel ein Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Robert Johnson, Anonymi, William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Jan z Lublina, Antonio de Cabezon, Sebastián Aguilera de Heredia, José Ximénez, Giovanni Picchi, Antonio Valente, Andrea Cima, Bernardo Storace, Bernardo Pasquini, Pieter Cornet, Jan Pieterszoon Sweelinck, Jacob Paix, Melchior Schildt, Samuel Scheidt, Heinrich Scheidemann, Hans Leo Hassler, Christian Erbach, Johann Jacob Froberger, Johann Caspar Kerll, Johann Speth, Anton Estendorffer und Dieterich Buxtehude. Der Eintritt beträgt 15 Euro an der Abendkasse.