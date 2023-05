Biedenkopf. Der Amphibienschutz an der Straße zum Lausfeld, die Erweiterung des Friedhofes, Haushaltswünsche und die Verwendung der Ortsbeiratsmittel sind Themen in der nächsten Sitzung des Ortsbeirats von Weifenbach. Außerdem geht es um Ideen für die Jubiläumsfeier zu „50 Jahre Biedenkopf“. Das Gremium tagt am Montag, 22. Mai, um 18.30 Uhr im Bürgerraum der Alten Schule.