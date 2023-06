Biedenkopf. Die nächste Bürgersprechstunde des Ortsbeirates Biedenkopf findet am Mittwoch, 7. Juni, von 16 bis 18 Uhr im neuen Besprechungsraum (gegenüber der ehemaligen Cafeteria) im Rathaus in Biedenkopf statt. Bürger können sich dann mit ihren Anliegen an Ortsvorsteher Heinz Olbert wenden.