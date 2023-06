Biedenkopf-Wallau. Der Ortsbeirat von Wallau trifft sich am Mittwoch, 5. Juli, zur Sitzung. Beginn ist um 18.30 Uhr im kleinen Saal der Fritz-Henkel-Halle. Themen sind der Neubau des Lahnstegs am Sportplatz Wallau und die Parkplätze in der „Alte Straße“.