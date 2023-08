Park- und Lichterfest vom 25. bis 27. August

Frankenberg. Ein buntes Programm für Menschen jeden Alters wartet auf die Besucher des Park- und Lichterfestes, das vom 25. bis 27. August im Frankenberger Teichgelände stattfindet. Alle Veranstaltungen an dem – in diesem Jahr erstmals dreitägigen – Event sind kostenfrei. Für das leibliche Wohl ist das ganze Wochenende gesorgt. Das Fest beginnt bereits am Freitagabend mit einem kulturellen Leckerbissen: Um 20 Uhr präsentiert das renommierte Schattenspieltheater „Theater der Dämmerung“, eine Aufführung von Goethes „Faust“ für Erwachsene. Sitzgelegenheiten sind mitzubringen, es gibt Catering-Stände und einen Weinstand.