„Peter & Hildegard“ im Biedenkopfer Hinterlandmuseum

Und darum geht es in dem circa zweieinhalbstündigen Stück: In einer Kleinstadt, irgendwo in Deutschland, vielleicht in Biedenkopf, kam es Anfang bis Mitte der 1950er Jahre zu einem dramatischen Zwischenfall. Hermine (Petra Haßler-Luy) und Gertrud (Beate Wagner), zwei Damen kurz über ihren besten Jahren, wollen aus dem Alltagstrott ausbrechen. Sie entschließen sich, einen längeren Urlaub in Italien zu verbringen. Jedoch sitzt Hermines Bruder Egon (Günther Jahn) im Rollstuhl und ist auf die tägliche Pflege durch seine Schwester angewiesen. Egon ist allerdings nicht nur schwerbehindert, sondern auch ein egoistischer Dickschädel. Der Brauereibesitzer von altem Schrot und Korn behauptet von sich, dass bei ihm Hopfen und Malz noch nicht verloren sind. Die beiden Freundinnen suchen verzweifelt nach einer erfahrenen Pflegekraft, die sich während ihres Urlaubs um Egon kümmert. Egon kann sich mit dieser Idee gar nicht anfreunden, ja, er steht ihr sogar feindlich gegenüber und so beginnt eine turbulente Zeit im Hause von Hermine und Egon, denn auch seine Schwester Hermine hat Haare auf den Zähnen ... Die turbulente Komödie wird mit Liedern (Beate Wagner) untermalt. In weiteren Hauptrollen spielen: Florian Haßler Luy, Isa Perski und Nick Stellwagen.