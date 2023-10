Petition für DRK Krankenhaus Biedenkopf

Diese liegt aber auch noch in vielen Praxen, Restaurants und dem Einzelhandel im Landkreis Marburg-Biedenkopf sowie im Wittgensteiner Land aus. Wichtig ist, so der DRK Kreisverband Biedenkopf, dass diese bis zum 31. Oktober im DRK-Krankenhaus in Biedenkopf abgegeben, per E-Mail an sekretariat@drk-biedenkopf.de oder per Fax (06461-77377) zugesendet wird.