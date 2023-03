Pilgertag „Auf dem Weg nach Ostern“ 

Allendorf-Osterfeld. Das Lebenshaus in Osterfeld lädt für Samstag, 18. März, zum Pilgertag ein. Zusammen mit Joachim Strauch und Matthias Waldhoff werden die Teilnehmer von 10.30 bis zirka 16 Uhr das Leben, Leiden und Sterben Jesu auf einem Pilgerweg bedenken. Start und Ziel der zirka 12 Kilometer langen Tour ist die Lebenshauskapelle. Verpflegung bringt jeder für sich selbst mit. Anmeldung via E-Mail an lebenshaus@osterfeld-online.de.