Polizei schnappt Mann nach Flucht aus Biedenkopfer Gericht

Biedenkopf. Am 6. September floh ein Angeklagter vor der Urteilsverkündung am Biedenkopfer Amtsgericht, nun ist er gefasst worden: Polizisten nahmen den Betrüger in Nordrhein-Westfalen fest, teilte Amtsgerichtsdirektorin Jutta Dreisbach gegenüber dieser Redaktion mit.