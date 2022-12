Polizeichef Rainer Höhn geht in den Ruhestand

Rainer Höhn geht nach mehr als 42 Jahren Polizeidienst in Ruhestand. Zuletzt war er Leiter der Biedenkopfer Polizeistation. (© Mark Adel)

Rainer Höhn ist Polizist aus Überzeugung. Startbahnproteste am Flughafen, Einsätze im Großstadtdschungel und seit sechs Jahren Polizeichef in Biedenkopf. Nun geht er in Ruhestand.