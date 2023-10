Praxistag Gesundheit und Pflege 

Beispielsweise gibt es eine Einführung in die Reanimation, man kann an einem Demo-Arm Blut abnehmen, sich dank eines Geriatrieanzuges in die Lage eines alten, gebrechlichen Menschen versetzen, schauen, wie eine Schlüsselloch-Operation funktioniert, einen Blick in den Operationssaal werfen und vieles mehr. Zudem erfahren Interessierte dabei, ob eine Ausbildung im Bereich Medizin und Pflege das Richtige wäre. Nicht nur Pflegefachkräfte und zahlreiche Kollegen aus dem DRK-Krankenhaus Biedenkopf, den DRK-Seniorenzentren Lahnaue und Wallau und der Ambulanten Pflege dürfen von den Schülern mit Fragen gelöchert werden. Am Praxistag sind auch Kooperationspartner, Schulen und Arztpraxen vertreten, sodass sie auch Informationen zu Ausbildungen im Bereich des Rettungsdienstes oder über die Ausbildungen zum medizinisch-technischen Assistenten (MTA), medizinisch-technischen Laborassistenten (MTLA) oder medizinisch-technischen Radiologieassistenten (MTRA) erhalten. Im Operationssaal werden die Ausbildungen zum operationstechnischen Assistenten (OTA) sowie anästhesietechnischen Assistenten (ATA) erläutert. Kurze Vorträge zu den Ausbildungsberufen wie Pflegefachleute, Altenpflegehelfer, sowie Kaufleute im Gesundheitswesen, Koch und Fachinformatiker für Systemintegration runden das Programm ab. Wer möchte, kann am 4. November auch direkt Nägel mit Köpfen machen und Hospitationstermine in Wunschabteilungen vereinbaren. Die Teilnahme an der Messe ist kostenlos.